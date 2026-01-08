Erzurum Kongre Binası’nda tehlike! Ziyarete kapatıldı

Uzmanlardan acil tahliye uyarısı

Doç. Dr. Dilek Okuyucu başkanlığındaki akademik heyetin yaklaşık altı ay süren titiz çalışması, binanın yıllar içinde yaşanan depremlerden büyük ölçüde etkilendiğini belirledi. Sismik ve yapısal analizler sonucunda hazırlanan raporda, hem ziyaretçilerin hem de çalışanların can güvenliği için binanın bir an önce boşaltılması gerektiği vurgulandı.

Kararı Kültür ve Turizm Bakanlığı verecek

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, müzenin 6 Ocak 2026 itibarıyla ziyarete kapatıldığını duyurdu. Binanın geleceği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilecek teknik heyetin yerinde yapacağı son incelemeyle netleşecek. Bakanlık, tarihi yapının tamamen yıkılıp aslına uygun şekilde yeniden mi inşa edileceğine yoksa kapsamlı bir güçlendirme çalışmasıyla mı kurtarılacağına karar verecek.

Müze aslına uygun şekilde yeniden doğacak

Ahmet Yer, restorasyon sürecinin ardından müzenin modern müzecilik standartlarına uygun, erişilebilir ve ziyaretçi odaklı bir anlayışla tekrar halka açılacağını belirtti.

Tarihsel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, bu süreçte binanın aslına sadık kalınması en büyük öncelik olacak.