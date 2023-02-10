Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 133 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 133 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 4, Tunceli'de ise 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.