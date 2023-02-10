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Gündem Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Gündem

Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 133 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 11:27:00 -
Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

 Erzurum, Kars ve Tunceli'de 197 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 133 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 4, Tunceli'de ise 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

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