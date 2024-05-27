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Kobi Erzurum Kadın Girişimcilerden yol haritası
Kobi

Erzurum Kadın Girişimcilerden yol haritası

Yeniakit Publisher
2024-05-27 09:50:00 -
Erzurum Kadın Girişimcilerden yol haritası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Toplantıda kadın girişimcilerin yol haritası konuşuldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın () koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi, Mayıs ayı olağan toplantısını, Kübra Alioğulları başkanlığında ETSO Yönetim Kurulu salonunda gerçekleştirdi.

Mayıs ayında yapılan faaliyetler değerlendirildiği toplantıda, TRT Erzurum Radyosu’nun daveti üzerine yapılan canlı yayında dile getirilen kadın istihdamı konularında yapılacak çalışmalar planlandı. ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’nin detaylarının da görüşüldüğü toplantıda, iyi niyet mektubu, protokol ve anket dokümanlarının ETSO Genel Sekreterliği üzerinden gönderilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca, ‘İşimiz Temiz Projesi’nde KYK yurtlarında gerçekleştirilecek personel eğitimlerinin de yol haritası belirlendi.

KOSGEB, ERASMUS VE COSME proje eğitimleri için kurul üyeleri Ayşenur Badıllı Solak ve Tuğba Koç'un görevlendirildiği Mayıs ayı KGK İcra Kurulu toplantısında, KOSGEB ETSO Temsilcisi Edanur İspirli yeni açıklanan girişimcilik destekleri hakkında kurulu bilgilendirdi.

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