Erzurum için güç birliği hareketi
Aktüel

Erzurum için güç birliği hareketi

Yeniakit Publisher
Serhat Sarıbaş
Erzurum için güç birliği hareketi

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, şehirdeki kurum ziyaretlerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentin geleceğine dair vizyonlarını paylaştı. Toplantıya konfederasyonun üst düzey yönetimi tam kadro katılım sağladı.

Şehrin değerlerini her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayan Şahsuvaroğlu, şu kararlı ifadeyi kullandı:

"Erzurum ile ilgili yapacağımız her şeyde, atacağımız her adımda Erzurum'un değerlerini birinci sırada tutacağız. Erzurum'a rağmen bir şey yapmayız"

Federasyon ve vakıfların birleşerek güçlü bir yapı oluşturması gerektiğini belirten Şahsuvaroğlu, öncelikli hedeflerinin ERKON'a yakışır bir merkez kazandırmak olduğunu söyledi. Şehrin ekonomik kalkınması için bir "girişim grubu" kurmayı planladıklarını açıklayan Genel Başkan, Erzurum'un tanıtımı konusunda iddialı olduklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Burada bir takım önceliklerimiz var. Bunun başında ERKON'a yakışan bir yer sağlayacağız. Yeriniz yoksa bir şey yapamazsınız. Bunla birlikte özellikle Erzurum'da girişimcilerimizi daha güçlü kırmak için bir girişim grubu kurma düşüncemiz var. Böylece şehre gelecek yatırımları daha sürdürülebilir ve muhatap bulacak hale getirmeyi hedefliyoruz. Erzurum'un tanıtımı bizim için değerli. Erzurum'da ve İstanbul'da bunu en iyi şekilde yapmak istiyoruz. 2028 yılında TEKNOFEST'in Erzurum'da düzenlenmesi için girişim başlatlattık. Erzurum'un alt yapısı ve imkanları buna müsait."

Erzurum’un sanayileşmesi ve göç sorununun çözümü için güven ortamının şart olduğuna değinen Şahsuvaroğlu, Söylemez Barajı, hızlı tren ve tünel projeleri gibi kritik yatırımların takipçisi olacaklarını belirtti. Ortak yatırım projelerinin önemine dikkat çekerek şunları ekledi:

"Söylemez Barajı, Karadeniz bağlantılı tüneller, hızlı tren, teşvik paketlerinin devamlılığın olması ve benzeri konuları Erzurum ekonomisine, sosyal hayatına ve istihdamına önemli katkıları yapacağında herkes mutabık. O zaman el birliği ve güç birliği ile bunlara hayata geçirmek lazım. Erzurum'un sanayileşmesi ve göçün yavaşlaması için mutlaka güven ortamını tesis etmeliyiz. Erzurum'da kapsamlı bir gastronomi veya tanıtım festivali olmalı. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı ve devamı gelmedi. İş insanlarımızın bir araya geldiği, ortak yatırım projeleri üreten bir yapı kurabiliriz. Böylece Erzurum'da sanayileşmenin önünü açacak önemli bir adım atılmış olur"

