Erzurum hava durumu! Erzurum’da hava nasıl olacak?

Erzurum’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde meydana gelebilecek hava durumuna ilişkin tahmini raporunu açıkladı. MGM hava durumu raporu Erzurum’da bugün hava nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzurum hava durumu 5 günlük

23 Ekim Cuma Erzurum’da hava açık sıcaklık 2 derece (en düşük), nem oranı % 63 (en yüksek)

24 Ekim Cumartesi Erzurum’da hava parçalı bulutlu sıcaklık 5 derece (en düşük), nem oranı % 39 (en yüksek)

25 Ekim Pazar Erzurum’da hava parçalı bulutlu sıcaklık 4 derece (en düşük), nem oranı % 23 (en yüksek)

26 Ekim Pazartesi Erzurum’da hava parçalı bulutlu sıcaklık 4 derece (en düşük), nem oranı % 46 (en yüksek)

27 Ekim Salı Erzurum’da hava parçalı bulutlu sıcaklık 4 derece (en düşük), nem oranı 46 (en yüksek)