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Aktüel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesinden "milli yazılımcı" hamlesi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:51:13 -
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesinden "milli yazılımcı" hamlesi

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamında, geleceğin milli yazılımcılarını birlikte yetiştirmek için Atatürk Üniversitesi ile protokol imzaladı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "1 Milyon Yazılımcı Projesi" hedefiyle kentte çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol sayesinde gençler, online eğitim platformlarından algoritma, programlama, siber güvenlik, big data ve dijital veri oluşturmaya kadar birçok alanda yazılım eğitimi alabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bilim ve teknolojinin, hayatın her alanında gün geçtikçe geliştiğine işaret etti.

Teknoloji gücünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknoloji gücünü elinde bulunduranlar, geleceğe yön verme fırsatına da sahip olacak. Kuşkusuz bu sürecin en önemli parçalarından birisi de yazılımcılıktır. Salgınla mücadele döneminde gördük ki eğitimden sağlık ve güvenliğe, savunma sanayisinden lojistiğe, bilgi ve teknolojilerine varıncaya kadar birçok alanda yerli ve milli yazılımlara ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 1 Milyon Yazılımcı Projesi de bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu konuda üniversitemiz ile bu çalışmayı yapacağız. Yazılımcı olmak isteyen gençlerimiz için her türlü eğitim fırsatını sunacak ve istihdam edilebilmeleri noktasında da en uygun zeminleri oluşturmaya çalışacağız."

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