Erzurum Aziziye Belediyesi onlarca taşınmazını kiraya verecek
Erzurum Aziziye Belediyesi mülkiyetinde bulunan arazi (tarla ve çayır) vasfındaki onlarca taşınmazını 3 yıllığına kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre taşınmazlar yıllık 793 TL ile 16 bin 819 TL fiyat aralığında 3 yıllığına kiraya verilecek. Söz konusu kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüne göre gerçekleştirilecek. Kiralama ihalesi 10.05.2021 tarihinde saat 14’00’da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacak.
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