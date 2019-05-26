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Erzurum 4 ayda 61 marka üretti

TÜRKPATENT Mart dönemi marka başvuru verilerini paylaştı.

26 Mayıs 2019 Pazar 10:41
Erzurum 4 ayda 61 marka üretti

TÜRKPATENT Mart dönemi marka başvuru verilerini paylaştı. Erzurum’da nisan ayında 15, dört aylık düzeyde ise 61 marka başvurusu kaydedildi. Ocak ayında 15, şubat ayında 16, mart ayında 15, nisanda 15 marka başvurusunun gerçekleştiği Erzurum’un bölge başvuru payı yüzde 14,38, ülke başvuru payı ise yüzde 0,16 olarak belirlendi


NİSAN AYI BÖLGESEL DAĞILIM


TÜRKPATENT verileri kaydında, DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre; Nisan ayında Erzurum’dan 15, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 21, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 38, Doğu Anadolu Bölgesinden 115, Türkiye’de 9 bin 716 başvuru yapıldı. Erzurum’un nisan ayı bölge başvuru toplamındaki payı yüzde 13,0 oldu.


4 AYLIK DİLİMDE BÖLGESEL VERİLER


DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre; Ocak - Nisan döneminde Erzurum’dan 61, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 82, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 124, Doğu Anadolu Bölgesinden 424, Türkiye’de 37 bin 912 başvuru gerçekleşti.. Erzurum’un 4 aylık düzeydebölge başvuru toplamındaki payı yüzde 14,38 oldu.


BÖLGE İLLERİ MARKA BAŞVURULARI


Ocak-Nisan düzeyinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya oldu. Dönemde Malatya’dan 115, Elazığ’dan 89, Erzurum’dan 61, Van’dan 47, Ağrı’dan 15, Erzincan’dan 15,Muş’tan 14, Bingöl ve Kars illerinden 13, Bitlis’ten 12, Iğdır’dan 11, Hakkari’den 10, Tunceli’den 6, Ardahan’dan ise 3 başvuru yapıldı.


ERZURUM 45’İNCİ SIRADA


Erzurum nisan ayı bazında marka başvuru sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 45’inci sırayı aldı. Marka başvurusunun en yüksek olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Muğla, Kayseri, Eskişehir, Hatay, Balıkesir, Sakarya, Aydın, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Çanakkale, Mardin, Malatya, Afyon, Ordu, Rize, Kütahya, Karaman, Elazığ, Bolu, Batman, Isparta, Sivas, Düzce, Nevşehir, Çorum, Aksaray, Kırklareli, Kastamonu, Edirne, Erzurum olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:41
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