Erzurum 10 ayda 302 marka üretti

Verilere göre Ekim ayında Erzurum’dan 41, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 60, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 94, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 254, ülkeden ise 14 bin 805 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum’un Ekim Ayı Payı

DOSİAD araştırma Merkezince veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, İlin Ekim ayı başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 68,33, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 43,61, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,14’lük pay edindi.

Erzurum’un 10 Aylık Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 10 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 59,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,1, ülkede ise yüzde 0.23 oranında pay gösterdi

Erzurum Aylık Dağılım

Verilere göre bu yılın 10 ayı kaydında Erzurum’dan Ocak ayında 26,Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 28, Haziranda 22, Temmuzda 39, Ağustosta 48, Eylülde 25. Ekimde 41 marka başvurusu kaydedildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın 10 ayında Bölge illeri, Malatya’dan 418, Elazığ’dan 361, Van’dan 297, Erzurum’dan 302, Ağrı’dan 76, Erzincan’dan 186, Kars’tan 59, Bitlis’ten 69, Muş’tan 55, Bingöl’den 65, Iğdır’dan 55, Ardahan’dan 11, Hakkari’den 21, Tunceli’den 27 marka başvurusu kaydedildi.

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Erzurum 44. Sırada

Erzurum bu yılın 10 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 44’üncü sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Aydın, Eskişehir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Kahramanmaraş, Sivas, Afyon, Ordu, Mardin, Isparta, Düzce, Malatya, Edirne, Kütahya, Elazığ, Aksaray, Rize, Çorum, Nevşehir, Yalova, Bolu, Zonguldak, Erzurum, Batman olarak bildirildi.