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Erzinspor Teknik Direktör Cüneyt Karakuş ile anlaştı

TFF 3.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:25
Erzinspor Teknik Direktör Cüneyt Karakuş ile anlaştı

TFF 3. Lig 1. Grubunda mücadele eden Erzin Spor, Teknik Direktör Cüneyt Karakuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüp Başkanı Önder Özbilen, yaptığı açıklamada, “Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Cüneyt Karakuş ile anlaşarak sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Yeni Teknik Direktörümüz camiamıza hayırlı osun” dedi.


Erzin Spor’un 54 yaşındaki yeni Teknik Direktörü Cüneyt Karakuş, aralarında büyük çoğunluğu Bolu Spor olmak üzere, 18 yıl boyunca Şanlıurfa Spor, Afyon Spor, Bartın Spor ile Bayrampaşa Spor’da da görev yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:25
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