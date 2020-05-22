  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu
için kalan
Aktüel

Erzin’de tarihi eser kaçakçılığı

Hatay’ın Erzin ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:38:05 -
Erzin’de tarihi eser kaçakçılığı

Hatay’ın Erzin ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.30 sıralarında Hatay’ın Erzin ilçesinde kontrol amaçlı olarak Suriye uyruklu sürücü A.K.’nin (45) kullandığı aracı durdurulan güvenlik güçleri, araçta bulunan A.K., H.E.A. (42), T.G. (36) ile A.H.E.M. (27) isimli şahısların şüpheli tavırları üzerine araçta arama yaptı. Aramada bagajda bulunan siyah çanta içerisinde 1 adet heykel, 1 adet porselen ile 25 adet eski deri üzerinde çeşitli dillerde yazı, sembol ve motifler bulunan kitaplarla birlikte toplam 27 parça tarihi eser olabileceği değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.


Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı