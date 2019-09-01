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Erzincanspor’a Antalya’da hüsran

TFF 3.

01 Eylül 2019 Pazar 19:05
Erzincanspor’a Antalya’da hüsran

TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor, ilk maçında deplasmanda Serik Belediyespor’a 3-1 mağlup olarak hüsrana uğradı.


Serik Sinan Oğan Stadyumunda oynanan sezonun ilk maçında sahada hiçbir varlık gösteremeyen Erzincanspor sahadan 3- 1 mağlup ayrılarak taraftarı üzdü.


Serik Belediyespor maçın 22. dakikasında Alican Tez ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanması beklenen Erzincanspor atak geliştiremezken ev sahibi takım Serik Belediyespor ilk yarının sonlarına doğru Güven Güneri ile bulduğu gol ile durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıda Burak Aydın ve Uğur Bekçi değişiklikleri yapan Erzincanspor, Serik Belediyesporun baskısını kırmaya çalışırken çok zayıf kontra ataklar ile gol bulmaya çalıştı. Baskısını artıran ve gol arayışlarına devam eden Serik Belediyespor bu kez 54. dakika da yine Güven Güneri ile bulduğu gol ile durumu lehine 3-0 yaptı.Erzincanspor maçın sonlarına doğru Ali Öztürk ile bulduğu golle skoru 3-1 yaptı. Maçın uzatma dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Erzincanspor ligin ilk maçında 3-1 mağlup oldu.


Erzincanspor 7 Eylül’de kendi sahasında Karaköprü Belediyespor’u konuk edecek.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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