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Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı

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07 Eylül 2019 Cumartesi 19:00
Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.


Ligin ilk haftasında deplasman da Serik Belediyespor’a 3-1 mağlup olan Erzincanspor bugün kendi evinde oynadığı ikinci maçta da Karbel Karaköprü Belediyespor ile 0- 0 berabere kaldı.


Ligdeki ilk puanını alan Erzincanspor, önümüzdeki Perşembe günü Ziraat Türkiye kupasında Muş Menderesspor’u konuk edecek ve ardından ligin 3. hafta mücadelesi için Pazar günü Silivrispor ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:00
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