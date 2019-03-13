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Erzincanlı aileden Başkan Ali Kılıç’a destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ev ziyaretleri kapsamında Esenkent Mahallesi’nde Erzincanlı Kurubal ailesinin evine konuk oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:31
Erzincanlı aileden Başkan Ali Kılıç’a destek

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ev ziyaretleri kapsamında Esenkent Mahallesi’nde Erzincanlı Kurubal ailesinin evine konuk oldu. Kılıç’a desteklerini açıklayan aile, “Bugüne kadar başka partileri destekledik. Ama artık oyumuz size” diye konuştu.


Esenkent Mahallesindeki ziyaretleri kapsamında Erzincanlı Muhittin ve Emine Kurubal ailesine konuk olan Ali Kılıç, ailenin tam desteğini aldı. 40 yıl önce Erzincan’dan gelip Esenkent’e yerleşen ilk ailelerden olduklarını belirten Kurubal çifti, “Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden memnunuz. Kadınlara yaptıklarınız unutulmaz. Düzenlediğiniz her etkinliğe, her geziye katılıyorum. Sizden çok memnunuz. Bizim hanemizde 8 oyumuz var. Bugüne kadar sizlere hiç oy vermedik. Başka partileri destekliyorduk. Ancak artık oyumuz size” diye konuştu. Aileye teşekkür eden Başkan Kılıç da, “Biz halka hizmeti Hakk’a hizmet sayan bir anlayışla Maltepe’yi yönetiyoruz. Bugüne kadar kim nereden gelmiştir, neye inanır, hangi siyasi görüşe mensuptur bakmadan herkese eşit hizmet ettik. Hizmetlerimizin sizler tarafından takdir görmesine sevindim. Bizim anlayışımızda Hz. Mevlana’nın Hacı Bektaş Veli’nin, Yunus Emre’nin Anadolu hümanizmi var. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bizleri konuk ettiniz ağırladınız. Teşekkür ediyorum. Sofralarınız her zaman Halil İbrahim bereketiyle dolsun” dedi.



Kentsel dönüşümle ilgili talepleri dinledi


Başkan Ali Kılıç daha sonra, Girne Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sorununa çözüm arayan vatandaşları ziyaret etti. İmar sorunu yaşayan yaklaşık 20 hanenin sahipleriyle bir araya gelen Kılıç, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yeni dönemde konunun takipçisi olacağını belirten Kılıç, “İmar planlarınızla ilgili sorunun çözümü noktasında muhatabımız İBB’dir. Önümüzdeki ay sizleri belediyemizde konuk edelim. Teknik başkan yardımcımızın da olduğu bir toplantıyla bu sorunu nasıl çözebileceğimize bakalım. Sizlere söz veriyorum yasal koşullara bağlı kalarak, mevzuata aykırı bir durum söz konusu değilse ekibimizle beraber bu konunun takipçisi olacağız. Ama dediğim gibi bu sorunu çözmek için önce Büyükşehir’den sonuç almak lazım. Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük’te 40 yıllık bir sorunu çözdük. Yapabileceğimiz bir şey varsa sonuna kadar takipçisi oluruz” diye konuştu.



Huzurevi sakinlerini unutmadı


Altayçeşme Mahallesi’nin köklü sitelerinden biri olan Narlıpınar Sitesi’ne de konuk olan Başkan Kılıç’ı, büyük bir kalabalık karşıladı. 5 yıllık çalışmalarının yanı sıra, yeni dönemdeki projelerini de anlatan Kılıç, site sakinlerinin taleplerini teker teker dinledi. Başkan Kılıç’a başarılar dileyen site sakinleri, “Sonuç şimdiden belli, yine de oylarınızı daha da arttırmanızı bekliyoruz” sözleriyle destek verdi. Huzurevi sakinlerini de unutmayan Başkan Kılıç, Maltepe Belediyesi tarafından Maltepe Huzurevi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Huzurevi sakinlerinin eğlencesine eşlik eden Kılıç, birlikte halay çekti. Yeni dönemdeki projelerini anlatan Kılıç, karanfiller dağıtarak ikramlarda bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:31
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