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Aktüel Erzincan'dan Suriye'ye 27 ton yakacak malzemesi gönderildi
Aktüel

Erzincan'dan Suriye'ye 27 ton yakacak malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:54:13 -
Erzincan'dan Suriye'ye 27 ton yakacak malzemesi gönderildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 27 ton yakacak malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Mustafa Uçar, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yardımların uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada, Erzincan İHH olarak Suriye'ye 66'ncı yardım tırını gönderdiklerini söyledi.

"Anadolu insanı umut olmaya devam ediyor" sloganıyla yardımlarının sürdüğünü ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, daha sonra insanlık dramına dönüştü. Şimdiye kadar Suriye'de yüzbinlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta milyonlarca insan, insani yardıma muhtaç olarak hayatlarını devam ettirmektedirler. Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği olarak 2020 Suriye kış çalışmaları kapsamında, yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bugün burada hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle 66'ncı tırımızı Suriyeli kardeşlerimize uğurluyoruz."



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