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Kobi Erzincan’daki yatırımlar değerlendirildi
Kobi

Erzincan’daki yatırımlar değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-30 08:42:00 -
Erzincan’daki yatırımlar değerlendirildi

Erzincan’da 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel meclisi başkanı ve üyeleri, yatırımcı kurumların il ve bölge yetkilileri ile mesleki odaların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İldeki yatırımların değerlendirildiği, sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Vali Aydoğdu, "Erzincan özelikle tarım ve hayvancılık alanında, doğa, su ve kış sporları alanında potansiyeli çok yüksek bir il. Hep birlikte elimizden gelen gayret ve çabayı göstererek, ilimizi, bölgemizde ve Türkiye'de en önde gelen iller arasına yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

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