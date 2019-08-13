Erzincan'daki terör operasyonu
Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi13 Ağustos 2019 Salı 10:57
ANKARA (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonlarda 2 terörist daha silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Kemah kırsalında dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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