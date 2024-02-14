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Gündem Erzincan'daki maden kazası üzerinden iğrenç paylaşımlar! Kendilerine yakışanı yaptılar
Gündem

Erzincan'daki maden kazası üzerinden iğrenç paylaşımlar! Kendilerine yakışanı yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-02-14 00:04:00 -
Erzincan'daki maden kazası üzerinden iğrenç paylaşımlar! Kendilerine yakışanı yaptılar

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası sosyal medya rezilleri ortaya çıktı. Yas üzerinden insanlık dışı yorumlarda bulundular

Erzincan'ın İliç ilçesinde, altın madeninin geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında toprak kayması meydana geldi. Maden kazası sonrası bölgedeki oy oranları üzerinden pes dedirten yorumlar yapıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "9 çalışanın maalesef bu toprak kaymasından olumsuz etkilendiği yönünde bilgi var." dedi.


Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Bu kadar olmaz dedirten paylaşımlar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalif sosyal medya hesapları, 9 kişinin kayıp olduğu maden kazasına ilişkin bölgedeki oy oranları üzerinden insanlık dışı yorumlar yaparak kullanıcıların büyük tepkisini çekti. Maden kazasını, siyasi ranta çeviren ve paylaşımlarında oy veren vatandaşlara hakaret eden kullanıcılar yaptıkları yorumlarla pes dedirtti.

Tepki çeken paylaşım

Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin’in Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kayması sonrası skandal bir paylaşımda bulundu. Nesin, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

İşte o iğrenç yorumlardan bazıları:

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