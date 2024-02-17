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Gündem Erzincan'daki maden faciası! Kanadalı yönetici tutuklandı
Gündem

Erzincan'daki maden faciası! Kanadalı yönetici tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-17 01:07:00 -
Erzincan'daki maden faciası! Kanadalı yönetici tutuklandı

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Anagold Maden sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları facianın üçüncü gününde de devam etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, “ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen firmada işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alındığını” duyurmuştu.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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