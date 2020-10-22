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Aktüel Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı
Aktüel

Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:49:18 -
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı

ADANA (AA) - Erzincan'da çıkan kavgada bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan iki şüpheli, Adana’daki villada yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos’ta Erzincan merkez Mertekli köyünde, Önder Ozan'ın (36) evinin önüne gelen kişilerce aralarında çıkan kavga sırasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili firari zanlılar S.S. ve O.K’nin kente geldiğini belirledi.

Ekip, şüphelilerin saklandığını tespit ettiği merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’ndeki kiralık bir villaya operasyon düzenledi.

Operasyonda iki zanlı da ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mertekli köyünde, yaklaşık iki ay önce Önder Ozan, evinin önüne gelen ve aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen kişiler arasında tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda bu kişilerden birinin tabancayla ateş açtığı Ozan ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Olayın zanlılarından olduğu öne sürülen O.S. ve Y.S, bir süre sonra kent merkezindeki polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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