Hocam siz emekliliğinizi mi yaşasanız artık: Gençlerin önü açılsın artık... Şenol Güneş iki takımın teklifini reddetti

Ülke futbolunda yeniden bir yapılanma gerektiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti: "Bu arada geçen yıllar içerisinde ciddiyeti magazine tercih ettik. Magazin derken cellatlık gibi geliyor bana. Son yıllarda bu daha da fazlalaştı. Gündem futbol dışına kaydı. Futbolun ekonomik tarafını kullanırken ekonomiyle bağlı olarak kirlenme tarafına da fazla kaçıldı. Para kazanmak için üretmeden kolay kazanmak isteyenlerin, futbolunu mesleklerini içinde iyi yapanlara sahip çıkamadığı bir dönem yaşıyoruz. Antrenör, oyuncu ve hakemler. Maalesef onu görüyoruz. Yeniden bir yapılanma gerekiyor. Yönetici, oyuncu, antrenör, medya herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu ürün erozyona uğrarsa bundan herkes zarar görür. Ben ülkenin de zarar göreceğini düşünüyorum. Çünkü bir ortak değerimizdi. Ortak değerde inançsızlık, güvensizlik, samimiyetsizlik ve zararlı düşünceler olursa oraya insanlar yanaşmaz. Yıllardan beri geçmişte kötü dediğim dönemde bu kadar kötü bakılan, kimsenin ilgilenmediği dönemde sahaların dolduğu, paraların ekonominin çok büyüdüğü, bundan her kesimin faydalandığı yerde tam tersine şimdi kendimizi nasıl savunacağız. Kirlilik vardı, o yaptı, bu yaptı, bu işi kurtarmaz. Önemli olan sahip olanların, düzgün olanların bu işe sahip çıkıp devam ettirmesi. Bu devlette, federasyonda, antrenöründe oyuncuların da sahip çıkıp yanlışları düzeltmesi gerekiyor."