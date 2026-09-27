Erzincan'da üretilen balıklar 'Karadeniz somonu' olarak yaklaşık 18 ülkeye ihraç ediliyor

Erzincan'ın Sakaltutan bölgesindeki tesislerde yavru olarak yetiştirilen balıkların, Karadeniz'de büyütüldükten sonra "Karadeniz somonu" adıyla başta Rusya, Çin, Vietnam, Japonya, Almanya ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 18 ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Kentte su kaynakları üzerine kurulu 16 tesiste yılda 3 bin 132 ton alabalık ile 55 milyon 150 bin adet alabalık yavrusu üretiliyor. Zengin su kaynakları sayesinde alabalık yavrusu üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Erzincan'da, yeni yatırımlarla üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Sakaltutan'daki tesislerde alabalık yavrusu ve somon üretiminin yanı sıra genetik çalışmalar da yürütülüyor. Aile işletmesi, dedesinin 1992 yılında Almanya'da gördüğü üretim sistemini Erzincan'a taşımasıyla başladı. İşletmeyi üçüncü kuşak olarak sürdüren Ozaner Akpolat, tesislerde yıllık milyonlarca adet balık üretildiğini belirtti.

Ürettikleri balıkların büyük bölümünü Karadeniz'deki tesislere gönderdiklerini anlatan Akpolat, burada büyütülen balıkların "Karadeniz somonu" olarak farklı ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

Somonlar denizde yaklaşık 4 kilograma kadar yetiştiriliyor

Yumurtadan çıkan balıklar önce tesislerde yavru olarak büyütülüyor. Akpolat, yaklaşık 10 gram ağırlığa ulaşan yavruların barajlara taşındığını, barajda büyüyen balıkların bir bölümünün ise 250 gram ağırlıktan sonra deniz ortamına aktarıldığını ifade etti. Denizde yaklaşık 4 kilograma kadar yetiştirilen somonlar buradan uluslararası pazarlara gönderiliyor.

Üretimin yaklaşık yüzde 90'ının yurt dışına gittiğini aktaran Akpolat, küresel somon talebinin yatırımların büyütülmesinde etkili olduğunu söyledi.

Somon yetiştiriciliğinde oksijen, pH, mineral yapı ve su sıcaklığının önemli olduğunu belirten Akpolat, Erzincan'ın iç sularının bu açıdan önemli bir potansiyel taşıdığını kaydetti. Sakaltutan'daki su kaynaklarının balık yetiştiriciliği bakımından önemli özelliklere sahip olduğunu, su sıcaklığındaki istikrarın da üretimde avantaj sağladığını dile getirdi.

Akpolat, tesislerdeki genetik çalışmalar kapsamında balıkların dişileştirilmesi ve kısırlaştırılması gibi konularda da çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yumurtalar Türkiye'deki diğer üreticilere de ulaşıyor

Akpolat, Sakaltutan'daki üretimin yalnızca tesislerle sınırlı kalmadığını, üretilen yumurtaların Türkiye'deki farklı somon üreticilerine, ihracatçılara, işleme tesislerine ve sektör paydaşlarına ulaştırıldığını söyledi.

Kuluçkahanelerde başlayan üretimin baraj ve deniz çiftliklerinden işleme tesislerine ve ihracat kanallarına kadar uzanan geniş bir ekonomik zincir oluşturduğunu anlatan Akpolat, sektörün yem, ekipman, nakliye, bakım, balık sağlığı ve lojistik alanlarında da hareketlilik sağladığını kaydetti.