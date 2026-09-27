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Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

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Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

Fenerbahçe Kulübünün olağan mali ve idari genel kurulunda kulübün eski yöneticisi İlker Alkun açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun, kulübün mali ve idari genel kurulunda Aziz Yıldırım'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun'un açıklamaları şöyle: -Sayın Başkanımız her zamanki gibi, kulübe verdiği emekler nedeniyle hak ettiği saygı nedeniyle 9 ay görev almış yönetime, bizden önceki yönetimlere ve kendisinin 20 yıl Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon Euro teslim aldığı borcu kendi döneminde 612 milyon Euro borçla bırakıldığını, ben bilmiyorum, 30 senedir Fenerbahçe' nin aktif içindeyiz, her şeye hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi, bizden önceki yönetimin de sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bulunmuş bir Sadettin Saran ve yönetimi, vurun abalıya! 9 ay içinde tüm sorumluluk bunlarda, yıkalım bunların üstüne, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yürütülüyor.

#3
Foto - Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

-Sayın Başkanın kongredeki adaylığında destekledim. Fenerbahçe'yi yöneteceklerin ayaklarının yere basması gerektiğini söyledim. Fenerbahçe hayallerle yönetilmez dedim. Toplam 20 yılda 612 milyon Euro borç var, borç aynı yerinde sayıyor. Bunun kaynağı Sadettin Saran ve yönetim kurulu mu! Alkışlıyorsunuz! Neyi evet! Buradan diyeceksiniz şu arkadaş yedi, bunu yedi, yakaladım, mahkeme orada demenizi bekliyorum. Algıyla sosyal medyada konuşuyorsunuz! Neyi bulduk, neyi yaptık, neyi yakalandık! Çoluğumuzun çocuğumuzdan rızkından ayırdık, görev aldık. -9 bin imza topladığınız dönemde Sayın Ali Koç'a karşı kazandık. Siz 2 kere yenildiniz Ali Koç'a. Lütfen ya!

#4
Foto - Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

-30 senedir sizi tanıyorum Sayın Başkan. Size saygım fazla, bunu biliyorsunuz. İnanılmaz hürmet ediyorum size ama biz neyi çaldık, neyi yedik. Hiç adını bilmediğimiz oyuncuların taksitlerini önümüze koydular, 2 yılda 79 milyon Euro geçmiş dönemde oluşturulan ve üzerimize bırakılan faiz yüküydü. Bakın ana para değil. Gelirleri elde ettiğimizde, yönetimde ilk konuştuğumuzda derhal bu kanayan yaradan, faizden kurtulmamız lazım. Bir an evvel bunun için aksiyon aldık. Bankalar Birliği'ni kapatmayabilirdik. Dağ gibi gelen 25 yıllık faiz yüküyle kulüp karşı karşıya! Bunun sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi, Allah aşkına ya! Geçmişi unutamazsınız, bu kulüp 27 yıldır gelen döngüyle kar topu gibi borç büyüyor kar topu gibi!

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Foto - Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

-Fenerbahçe tarihindeki gelirleri önden aldınız, harcadınız, yediniz diyorsunuz. Fenerbahçe'de ilk defa yapılmış değil, geçmişte defalarca kez yapılmıştır. Biz bir an evvel faiz yükünden kurtulmak adına ciddi pozisyon aldık. 27 yılda oluşan borcu cebimizden kapatmadık. 4 milyar TL Bankalar Birliği borcu kapatıldı. Bugün ortada hala 750 milyon Euro borç var belki hala. 690 milyon Euro diyor inanılmaz para harcadınız diyor. Böyle bir para hareketi yok ki! Tamamen algı! Böyle bir para çıkışı yok! -Kante ile ilgili Sayın Başkan bize yetki verdi, 'Sayın Ertan Torunoğulları, Kante'yi satın' dedi. Ertan Torunoğulları, Kante'yi satmak için kulübün menfaatleri için gerekeni yaptı, Oğuz Çetin 1 kere telefonlarına çıkmadı. -Ne olur, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin.

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