Sezar'ın hakkını Sezar'a verin: 2 yıllığına gelen yönetime son 27 yılın faturasını kesmeyin eleştirisi!

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi İlker Alkun'un açıklamaları şöyle: -Sayın Başkanımız her zamanki gibi, kulübe verdiği emekler nedeniyle hak ettiği saygı nedeniyle 9 ay görev almış yönetime, bizden önceki yönetimlere ve kendisinin 20 yıl Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon Euro teslim aldığı borcu kendi döneminde 612 milyon Euro borçla bırakıldığını, ben bilmiyorum, 30 senedir Fenerbahçe' nin aktif içindeyiz, her şeye hakimiz. Sanki bunların hiçbirinde 20 yıllık dönemin sorumluluğu yokmuş gibi, bizden önceki yönetimin de sorumluluğu yokmuş gibi ne güzel bulunmuş bir Sadettin Saran ve yönetimi, vurun abalıya! 9 ay içinde tüm sorumluluk bunlarda, yıkalım bunların üstüne, hepimiz de aklanalım tarzında bir algı yürütülüyor.