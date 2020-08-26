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Aktüel Erzincan'da tüfekle oynayan kuzeni tarafından vurulan kişi öldü
Aktüel

Erzincan'da tüfekle oynayan kuzeni tarafından vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:59:03 -
Erzincan'da tüfekle oynayan kuzeni tarafından vurulan kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, evde tüfekle oynayan kuzeni tarafından vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Çayırlı ilçesine bağlı Harmentepe köyünde meydana gelen olayda, F.S'ye ait tüfekle evde oynayan A.S. (18), amcasının oğlu A.S'yi (20) karın boşluğundan yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çayırlı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan A.S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.S. İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.









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