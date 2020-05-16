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Erzincan'da trafik kazasında 3 kişi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:29:31 -
Erzincan'da trafik kazasında 3 kişi yaraladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetin çarpması sonucu motosikletteki iki kişi ile bir yaya yaralandı.

Numan Baynal'ın (26) kullandığı 16 JVG 64 plakalı kamyonet, Sultan Melik Caddesi'nde, Enver İdalı idaresindeki 06 EA 2798 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ardından yol kenarında bulunan yaya Selçuk Tanrıver'e çarptıktan sonra güçlükle durabildi.

Kazada, Tanrıver'in yanı sıra motosiklet sürücüsü ve arkadaşı Sönmez Karakelle yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karakelle'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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