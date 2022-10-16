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Aktüel Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var

Erzincan’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 20:08:00 -
Erzincan’da trafik kazası: Yaralılar var

Kaza, Erzincan Merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.G.‘nin idaresindeki 24 AAH 761 plakalı otomobil ile E.M.K. kontrolündeki motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücüler H.G. ve E.M.K.’nın yanı sıra araçlarda bulunan D.K. ile Y.K. yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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