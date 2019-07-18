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Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Kemal Duman (42) yönetimindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Duman ile otomobilde bulunan Nafiye (64), Osman (63), Gülten (45) ve Dilan Duman (20)112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
  1. Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisi
  2. Sivas
  3. Erzincan
  4. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi
  5. 112 Acil Servis ekipleri
  6. trafik kazası

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