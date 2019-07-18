Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 16:03
Kemal Duman (42) yönetimindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kantarlar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Duman ile otomobilde bulunan Nafiye (64), Osman (63), Gülten (45) ve Dilan Duman (20)112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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