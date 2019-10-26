Erzincan'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, terör örgütü KCK/PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yazılı açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlere ait barınak, sığınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, "KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu” yapıldığı belirtildi.

Terör örgütlerinin kış üslenmesini engellenmeye yönelik 6-10 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonda, çok sayıda silah ve örgütsel dökümanın ele geçirildiğinin ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 8 ayrı noktada iki sığınak/mağara ile 6 barınak tespit edilmiş, söz konusu mağara ve sığınaklarda yapılan arama sonucunda, 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP, bir EYP’ye ait basma düzeneği ve düzenek hale getirilmiş 5 pil bloğu, M-16 piyade tüfeğine ait 34 fişek, M-16 piyade tüfeğine ait bir şarjör, 12 elektrikli fünye, 450 metre kablo, biri dolu, üçü boş olmak üzere 12 kilogramlık 4 tüp, biri dolu, üçü boş olmak üzere 2 kilogramlık 4 tüp, çok sayıda muhtelif yaşam gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir."