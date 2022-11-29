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Aktüel Erzincan’da silahlı kavga: Yaralılar var
Aktüel

Erzincan’da silahlı kavga: Yaralılar var

Erzincan’da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 22:45:00 - 2022-11-29 22:45:38

Olay, Halitpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.M. ve K.S. ile S.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirini darp etti. S.A. daha sonra yanında bulundurduğu tabancayla ateş açarak K.S.’yi kolundan yaraladı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahla yaralanan K.S. ile darp sonucu yaralanan S.A. ve S.M. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan tabancayla ateş açan şüpheli S.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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