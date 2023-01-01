Erzincan'da seyir halindeki tırda yangın
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Erzincan-Sivas kara yolunun organize sanayi kavşağı mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 7200RC01 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park edip itfaiye ekibi ve güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.