  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da seyir halindeki tırda yangın
Aktüel

Erzincan'da seyir halindeki tırda yangın

Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 23:07:00 -
Erzincan'da seyir halindeki tırda yangın

Erzincan'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Erzincan-Sivas kara yolunun organize sanayi kavşağı mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen 7200RC01 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park edip itfaiye ekibi ve güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23