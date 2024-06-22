Erzincan’da ‘Sarıkız’ örümceği tedirgin etti!

Güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği Erzincan İnönü Mahallesi’nde bir çayevinin önünde ortaya çıktı.

Çayevinin sahibi Burhan Baytekin sabahın erken saatlerinde iş yerini açtığını daha sonra çayevinin önünü temizlerken sarıkız örümceğini gördüğünü aktardı.

Örümceğin uzun boylu ve iri olduğunu kaydeden esnaf Baytekin, “Sarıkızı ilk gördüğümde çok korktum. Ancak daha sonra ölü olduğunu fark ettim. Örümceği dükkânın önünden uzaklaştırdım. Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Isırdığında açılan yara kolay kolay geçmiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil bir çok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor. Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.