  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu! İşte o görüntüler
Yerel

Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu! İşte o görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-07-11 10:26:00 -

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Çayırlı ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sel, su baskınları yaşandı.

Erzincan kent merkezinde başlayan sağanak yağış bir müddet sonra yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskını yaşandı. Suyla dolan yollardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti. Yağışlarla birlikte nehir ve barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

Erzincan Stadı'nda Filistin bayrağına büyük saygısızlık!
Erzincan Stadı'nda Filistin bayrağına büyük saygısızlık!

Gündem

Erzincan Stadı'nda Filistin bayrağına büyük saygısızlık!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?
Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Gündem

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Erzincan’da ‘Sarıkız’ örümceği tedirgin etti!
Erzincan’da ‘Sarıkız’ örümceği tedirgin etti!

Yerel

Erzincan’da ‘Sarıkız’ örümceği tedirgin etti!

Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor
Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor

Seyahat

Erzincan Dumanlı Parkı serinletiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23