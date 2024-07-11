Erzincan’da sağanak yağış etkili oldu! İşte o görüntüler

Erzincan kent merkezinde başlayan sağanak yağış bir müddet sonra yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu bazı araçlarda hasara yol açtı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası ana arterler üzerinde bulunan bazı caddelerde su baskını yaşandı. Suyla dolan yollardan karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ıslanmamak için mücadele etti. Yağışlarla birlikte nehir ve barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.