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Erzincan’da Özel Eğitim İyileştirme Programına yatırımlar sürüyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Sümer, Özel Eğitim Meslek Okulunda onarımları devam eden atölyelerde incelemelerde bulundu.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Erzincan’da Özel Eğitim İyileştirme Programına yatırımlar sürüyor

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Sümer, Özel Eğitim Meslek Okulunda onarımları devam eden atölyelerde incelemelerde bulundu.


Gün, Sümer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek idarecilerle değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra onarımları devam eden atölyelerde incelemelerde bulundu. Özel Eğitim İyileştirme Programı kapsamında el sanatları atölyesi, mobilya atölyesi, güzellik ve saç bakım atölyesi ile ilgili devam eden onarımlar ve bu atölyelerin yenilenen araç-gereç donanımları hakkında bilgi aldı. Gün, bu atölyelerde öğrencilerin alanlarında teorik bilginin yanında pratiklerini ve becerilerini geliştirdiklerini, aynı eğitimi alan arkadaşlarıyla birlikte çalışarak dayanışma kültürü kazandıklarını, iş hayatına atıldıklarında onların işlerinde başarılı, toplumla uyum içinde, ekonomiye katkı sunan bireyler olarak mezun olduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:34
  1. sanat
  2. kültür

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