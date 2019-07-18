Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 12:53
Kemal Örtülü (71) yönetimindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kadıköy köyü çıkışında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Örtülü ile otomobilde bulunan eşi Gülüzar Örtülü (63),Sosun Malcı (71) ve Ali Malcı (78),112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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