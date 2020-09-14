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Aktüel Erzincan'da orman ürünlerini işleyen fabrikada çıkan yangın güçlükle söndürüldü
Aktüel

Erzincan'da orman ürünlerini işleyen fabrikada çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:38:17 -
Erzincan'da orman ürünlerini işleyen fabrikada çıkan yangın güçlükle söndürüldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da orman ürünlerini işleyen fabrikanın bahçesinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünlerini işleyen bir fabrikanın bahçesinde bulunan kereste ve tomruklar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İş yeri sahiplerinin ve çevredekilerin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılan yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 7 araçla müdahale ettikleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında 2 araç kullanılmaz hale gelirken bahçede bulunan tomruk ve kerestelerin bir bölümü zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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