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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:50:02 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 56 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu sıkı denetim yaptı.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki denetimlerde, 12 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 44 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

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