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Erzincan’da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de yeni tip korona virüsün (covid-19) görülmesinin ardından Erzincan’da bugüne kadar geçen süreçte 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:13:40 -
Erzincan’da korona virüsten bugüne kadar 6 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de yeni tip korona virüsün (covid-19) görülmesinin ardından Erzincan’da bugüne kadar geçen süreçte 6 kişi hayatını kaybetti.


Erzincan’da bugün itibariyle korona virüs tablosu şöyle belirtildi:


Bugün yatan hasta sayısı 8, taburcu olan hasta sayısı 4.


Toplam 218, toplam taburcu 147, toplam hayatını kaybeden 6, entübe 1, ayaktan şifa 63, yurtta kalan 6, çalışılan toplam numune 2 bin 363.

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