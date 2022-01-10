Erzincan'da korkunç saldırı! Parkta oynayan 8 yaşındaki çocuğun kafa derisini soydular

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde evlerin önünde yürüyen Emin Beşiktaş (8), sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırı sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi var

Kafa derisi soyulan çocuk, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Buradaki müdahale ve tedavilerin ardından E.B, ambulansla Erzurum'a sevk edildi.

Belediye harekete geçti

Olayın ardından polis ve belediye ekipleri, sokak köpeklerinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirecekleri köpekleri hayvan barınağına teslim edecek.

Vali Makas'tan açıklama

Erzincan Valisi Mehmet Makas da yaralanan çocuğu hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

E.B'nin tedavisinin sürüdüğünü belirten Makas, "Maalesef köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuğumuz vakit kaybedilmeden hastanemize getirildi. Doktorlarımız burada gerekli müdahalelerde bulunarak tedaviye başladılar. Şu an için hayati bir tehlikesi söz konusu değil. Ancak çocuğumuzu ailenin de talebi üzerine Erzurum'da Araştırma Hastanesine sevk ediyoruz. Tedavi sürecini adım adım takip edeceğiz. Yaralanan yavrumuzun tekrar sağlığına kavuşması için devlet olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun." diye konuştu.

Sorumlusu hayvan dernekleri!

Öte yandan başıboş sokak köpeklerini rant uğruna istismar eden, "Çocuklar ölsün, köpekler sokakta yaşasın" zihniyetindeki hayvan dernekleri, sokakta tehlike saçan köpeklerin toplatılmasına karşı çıkmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının uygulanmasına engel olmuşlardı.