Erzincan'da kazaları önlemek amacıyla 300 traktöre reflektör dağıtıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktör kazalarının önlenmesi amacıyla 300 reflektör dağıtıldı.

Kent genelindeki traktörlerin karayolunda güvenli seyretmesi ve kazaya neden olmaması için "Traktör Römorklarında Reflektör ile Daha Güvenli Trafik" adıyla uygulama başlatıldı.

Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca temin edilen 300 reflektör, traktör sahiplerine ücretsiz verildi.

Erzincan merkeze bağlı Uluköy Köyü Jandarma uygulama noktasında düzenlenen reflektör dağıtım programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Makas, römork arkasında reflektör olmaması, aşırı yükleme, uygun ışık donanımı kullanmama gibi tedbirsizlikler sonucunda meydana gelen kazaların, can ve mal kaybına neden olduğunu söyledi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre römork ve tarım aletlerinin arka kısmına ECE 69 veya 70 standartlarına uygun reflektör takılmasının zorunlu olduğunu ifade eden Makas, "Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığınca 300 adet reflektör desteği sağlanmıştır. Bu proje ile farkındalık düzeyinin artırılması, trafik kazaları neticesinde ölüm ve yaralanma riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler ve denetimler aralıksız devam edecektir." dedi.

İl Jandarma Trafik Kısım Amiri Astsubay Kıdemli Başçavuş Veysel Sarı da kentte 7 bin 342 kayıtlı traktör olduğunu ve bunların yüzde 30’luk kısmında reflektör bulunmadığını söyledi. Sarı, 2015-2020 yıllarında jandarma trafik sorumluluk bölgesinde traktörlerin karıştığı 73 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 75 kişinin de yaralandığını aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Makas ve beraberindekiler bir traktörün römorkuna reflektör monte etti.



