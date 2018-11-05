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Erzincan'da kavga çıktı: 11 kişi yaralı

İki aile arasında çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:52
Erzincan'da kavga çıktı: 11 kişi yaralı

Ersevenler Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık olduğu öne sürülen iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan silahlı, taşlı sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastahanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:52
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