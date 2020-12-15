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Aktüel Erzincan'da kalabalık alanlarda 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenleme
Aktüel

Erzincan'da kalabalık alanlarda 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenleme

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:09:06 -
Erzincan'da kalabalık alanlarda 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenleme

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve meydanlar ile tüm pazar yerlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı sınırlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgınla mücadele kapsamında bir dizi yeni tedbir aldı.

Bu kapsamda, bazı cadde ve meydanlar ile tüm pazar yerlerinde, aynı anda bulunabilecek kişi sayısına sınırlama getirildi.

Ordu Caddesi üzerindeki PTT Binası önünden, 13 Şubat Caddesi Manifaturacılar Sitesi hizasına ve Halitpaşa Caddesi Evfon Binası önünden, Fevzipaşa Caddesi Kafetelli Binası hizasına kadar Dörtyol Kavşağı'nı da kapsayacak şekilde tüm pazar yerleri dahil, 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde düzenlenecek ve vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirilecek.

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