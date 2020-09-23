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Ekonomi Erzincan'da jeotermal saha ihaleleri
Ekonomi

Erzincan'da jeotermal saha ihaleleri

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:30:13 -
Erzincan'da jeotermal saha ihaleleri

İZMİR (AA) - Erzincan'daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihale edilecek.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Merkez ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.

Büyüklükleri 4 bin 992,87 hektar ile 5 bin hektar olan ve muhammen bedelleri 170 bin 810 lira ile 171 bin 50 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, 14 Ekim Çarşamba Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda saat 10.30'da 5’er dakika arayla yapılacak.


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