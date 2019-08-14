Erzincan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Erzincan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Erzincan merkez Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 LB 9724 plakalı otomobil ile 24 EP 340 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Vatandaşlarında yardımıyla hurdaya dönüşen araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Trafik polisleri kaza mahallinde incelemede bulundu.

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