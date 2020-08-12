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Aktüel

Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:52:22 -
Erzincan'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Taylan Memiş'in (40) kullandığı 34 RP 807 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Gamze (28), Aral (5) ve Kamer Memiş (35) 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şeref Günay'ın kullandığı 34 CVS 111 plakalı kamyonet, Kemah-Refahiye kara yolu Mandıra mevkisinde yolun karşına geçmek isteyen Nazmi Tatar'a (62) çarptı.

Kazada yaralanan Tatar, ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Nazmi Tatar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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