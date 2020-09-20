Erzincan'da facianın eşiğinden dönüldü! Çoğu çocuk 7 yaralı
Erzincan'da bir hafif ticari aracın aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Bir hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 5’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Aynı yöndeki tıra arkadan çarptı
Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Erzurum Karayolunun 35. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde meydana geldi. Erzurum istikametinde seyreden 49 AAD 347 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Fatih Gürel idaresindeki 45 AEM 918 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.
Çocuklar hüngür hüngür ağladı
Kaza sonucu, Nuh Bingöl idaresindeki hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 1'i ağır 5’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazanın şokunu yaşayan çocuklar hüngür hüngür ağlamaya başladı.