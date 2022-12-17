Erzincan’da eczaneler yetmeyince yeni çözüm bulundu!

Erzincan’da hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanması bu yıl aralık ayında grip vakalarında önemli artışa neden oldu. Yoğunluk sebebiyle kentteki eczane sayısı gece saat 24.00’a kadar 2’ye yükseltildi.

Erzincan’da birçok kişi, grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Ani değişen hava sıcaklıkları nedeniyle gribe yakalanan vatandaşlar doğal yöntemlerle çareyi bulamayınca hastanelere akın ediyor. Bu nedenle özellikle gece saatlerinde acil servislerde yoğunluk oluşurken aynı yoğunluğun Erzincan kent merkezinde 1 tane bulunan nöbetçi eczanede de meydana gelmesinden dolayı yetkililer tek bulunan nöbetçi eczaneyi ikiye yükseltti.

Konu ile alakalı İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Erzincan’da son dönemlerde vatandaşlarımızın acil servise başvuru sayılarındaki yaşanan artıştan kaynaklı eczanelerde oluşan yoğunluğu giderme, halkımızın ilaca ulaşımının kolaylaştırma amacıyla Erzincan Eczacılar Odasıyla yapılan görüşmeler neticesinde alınan karara göre ilimiz merkezinde aralık ayı sonuna kadar gece nöbetçi eczane sayısı saat 24.00’a kadar iki eczane olacak şekilde listeler güncellenmiştir” denildi.