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Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Gündem Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Gündem

Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Erzincan’da balık tutarken olta kancası yanlışlıkla kaşına saplanan çocuğun yardımına doktorlar ve itfaiye ekipleri koştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:48:00 -
Erzincan'da çocuğun alnına saplanan olta kancası itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Tercan ilçesinde Karasu Nehri'nde ailesi ile balık tutmak istediği sırada S.G'nin atığı oltanın kancası, kazara 11 yaşındaki İ.G'nin kaşına saplandı.

İ.G, ailesi tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Acil serviste yapılan kontrolün ardından Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle İ.G'nin kaşındaki kanca kısa sürede çıkartıldı.

Tedavisi tamamlanan çocuk taburcu edildi.

 

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