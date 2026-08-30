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Kültür - Sanat Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu
Kültür - Sanat

Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu

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Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde meydana gelen saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde besicilik yapan İsmail Kutlu, sabah saatlerinde koyunlarını araziye çıkarmak için ağıla gitti.

Ağıl kapısının kırıldığını fark eden Kutlu, içeri girdiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.

Yapılan incelemede ağıla gece saatlerinde giren ayının koyunlara saldırdığı belirlendi.

Saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.

Kutlu'nun ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

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