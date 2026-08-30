Erzincan'da ayının saldırısı sonucu 143 koyun telef oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde meydana gelen saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.
Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Koçyatağı köyünde besicilik yapan İsmail Kutlu, sabah saatlerinde koyunlarını araziye çıkarmak için ağıla gitti.
Ağıl kapısının kırıldığını fark eden Kutlu, içeri girdiğinde hayvanların telef olduğunu gördü.
Yapılan incelemede ağıla gece saatlerinde giren ayının koyunlara saldırdığı belirlendi.
Saldırıda 143 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı.
Kutlu'nun ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.