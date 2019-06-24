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Erzincan’da 5 ayda 33 şirket kuruldu

TOBB 2019 Ocak-Mayıs dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:09
Erzincan’da 5 ayda 33 şirket kuruldu

TOBB 2019 Ocak-Mayıs dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzincan’da yılın ilk 5 ayında 33 şirket kuruldu.


Ocak - Mayıs 2019 döneminde Erzincan’da 33, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 62, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 157 ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise 441 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.


TOBB kurulan ve kapanan şirket verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında Doğu Anadolu Bölgesinde 769 şirket, 14 kooperatif ve 3441 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2019’un ocak-mayıs ayları toplamında 118 şirket, 11 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 99 şirket, 25 kooperatif ve 296 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.


2019’un Ocak - Mayıs ayları arasında KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde,106 şirket, 4 kooperatif ve 62 de gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu gerçekleştirildi. 2019’un ilk 4 ayı toplamında bölgede 23 şirket, 6 kooperatif tasfiye işlemi gördü. KUDAKA Bölgesinde 19 şirket, 4 kooperatif ve 82 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetine son verdi.


Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde, dönemde 203 şirket, 4 kooperatif ve 157 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bölgede 35 şirket, 6 kooperatif tasfiye edildi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 24 şirket, 7 kooperatif ve 136 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik faaliyetini sonlandırdı.


“Bölge illeri şirket kurulum dağılımı”


Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği il Malatya oldu. Dönemde Ağrı’da 38, Bingöl’de 32, Bitlis’te 50, Elazığ’da 107, Erzincan’da 33, Erzurum’da 67, Hakkari’de 26, Kars’ta 25, Malatya’da 159, Muş’ta 39, Tunceli’de 14, Van’da 145, Ardahan’da 7, Iğdır’da ise 27 şirket kuruldu.


“Bölge illeri küçük işletme kurulum dağılımı”


Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda gerçek kişi ticari işletmesikurulumunun kaydedildiği il 88 işletmeyle Van oldu. Dönemde Ağrı’da 29, Bingöl’de 8, Bitlis’te 21, Elazığ’da 50, Erzincan’da 32, Erzurum’da 26, Hakkari’de 26, Kars’ta 16, Malatya’da 75, Muş’ta 11, Tunceli’de 9, Van’da 88, Ardahan’da 7, Iğdır’da ise 43 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:09
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