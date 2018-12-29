Erzincan'da 110 köy yolu kardan kapandı

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 110 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Erzincan ve çevresinde dünden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte 110 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresine bağlı 8 karla mücadele ekibi gece gündüz demeden yolların ulaşıma yeniden açılması için çaba sarf ediyor. Üzümlü ilçesine bağlı yüksek rakımdaki köylerde de çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.